Адвокаты Кернеса опять подали ходатайство о смене подсудности дела

Защита мэра Харькова Геннадия Кернеса снова обратилась в Верховный Суд с ходатайством об изменении подсудности по его делу

Об этом сообщила представитель потерпевшего Сергея Ряполова Татьяна Зелькина в своем Facebook.

"Позвонили из Верховного Суда, сообщили что на понедельник, 12.11 на 16.00 назначено заседание по ходатайству защиты Кернеса Г.А. о смене подсудности", - написала она.

Зелькина также прокомментировала очередное ходатайство адвокатов харьковского мэра Интерфакт-Украина.

По словам адвоката, она еще не успела ознакомиться с ходатайством, но предположила, что аргументация защиты Кернеса существенно не изменилась и расценила очередную попытку изменить подсудность как попытку затянуть дело. Это третье ходатайство такого рода, в первых двух защите было отказано.

Отметим, что на тот же день, 12 ноября, назначено слушания по апелляционным жалобам на решения суда первой инстанции в Полтавском апелляционном суде.

Напомним, 10 августа 2018 судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

В мотивировочной части документа говорится, что неявка прокуроров, потерпевших и их представителей на судебные дебаты нарушает принцип состязательности сторон и принцип равенства всех перед законом и судом. Кроме того, сторона обвинения таким поведением нарушает принцип уважения человеческого достоинства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

21 августа этого года прокуроры отделов Генпрокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, а также потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина подали апелляционные жалобы.

Харьковского городского голову Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли избиении и похищении сторонников Евромайдана в Харькове.

Агентство Телевидения Новости