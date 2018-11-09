Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:57
Просмотров: 38

Адвокаты Кернеса опять подали ходатайство о смене подсудности дела

Адвокаты Кернеса опять подали ходатайство о смене подсудности дела

Защита мэра Харькова Геннадия Кернеса снова обратилась в Верховный Суд с ходатайством об изменении подсудности по его делу

 

Об этом сообщила представитель потерпевшего Сергея Ряполова Татьяна Зелькина в своем Facebook. 

 

"Позвонили из Верховного Суда, сообщили что на понедельник, 12.11 на 16.00 назначено заседание по ходатайству защиты Кернеса Г.А. о смене подсудности", - написала она. 

Зелькина также прокомментировала очередное ходатайство адвокатов харьковского мэра Интерфакт-Украина. 

По словам адвоката, она еще не успела ознакомиться с ходатайством, но предположила, что аргументация защиты Кернеса существенно не изменилась и расценила очередную попытку изменить подсудность как попытку затянуть дело. Это третье ходатайство такого рода, в первых двух защите было отказано. 

 

Отметим, что  на тот же день, 12 ноября, назначено слушания по апелляционным жалобам на решения суда первой инстанции в Полтавском апелляционном суде. 

 

Напомним, 10 августа 2018 судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

 

В мотивировочной части документа говорится, что неявка прокуроров, потерпевших и их представителей на судебные дебаты нарушает принцип состязательности сторон и принцип равенства всех перед законом и судом. Кроме того, сторона обвинения таким поведением нарушает принцип уважения человеческого достоинства.

 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

 

21 августа этого года прокуроры отделов Генпрокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, а также потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина подали апелляционные жалобы. 

 

Харьковского городского голову Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли избиении и похищении сторонников Евромайдана в Харькове. 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: кернес

Читайте ещё:

В понедельник суд Полтавы рассмотрит жалобу ГПУ на закрытие дела Кернеса
06.11.2018 11:16    166
«Никакой он не «зрадник»: Кернес не верит в то, что Мусеев – агент Кремля
17.10.2018 17:19    314
Кернес не согласен с требованием депутата горсовета уволить Мусеева
17.10.2018 10:48    242
Кернес не считает Мусеева предателем
17.10.2018 10:41    258
Кернес ответил на петицию о выделении земли участникам АТО
02.10.2018 18:10    368
Харьковский мэр ответил на петицию о выделении земли для участников АТО
02.10.2018 15:24    243
Прокуратура будет добиваться усиления избранной меры пресечения советнику Кернеса
30.09.2018 10:19    204
Суд избрал меру пресечения советнику Кернеса
29.09.2018 11:20    259
Советника Кернеса подозревают в злоупотреблении служебным положением
28.09.2018 07:15    234
Апелляцию по делу Кернеса будут рассматривать в Полтаве – ВСУ
24.09.2018 14:36    191
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 