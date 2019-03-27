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Адвокаты участников ДТП на Сумской обжалуют приговор. У Зайцевой новая защитница

Адвокаты участников ДТП на Сумской обжалуют приговор. У Зайцевой новая защитница

Приговор по резонансному делу о ДТП на Сумской судья Виктор Попрас огласил 26 февраля. И водителя "Фольксваген Туарег" Геннадия Дронова, и водителя "Лексуса" Елену Зайцева приговорили к 10 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами. Первыми решили обжаловать приговор Киевского районного суда защитники Дронова. Его адвокат Сергей Перепелица отметил, что решение они считают необоснованным и незаконным, а также принятым с нарушениями законодательства. Сам Геннадий Дронов еще за неделю до приговора отметил, что вина не признает, но раскаивается и просит прощения у родственников погибших.

Геннадий Дронов, подсудимый:

Я каждый день прошу прощения бесчисленное количество раз. Простите меня за то, что оказался на том перекрестке, за то, что начал это движение вместе с другими автомобилями, за то, что в те секунды не осознал то, что происходит. Искренне прошу простить меня и понять. Я ехал, как все и не предполагал возможности таких ужасных последствий.

В свою очередь, Елена Зайцева, еще в начале судебного разбирательства о кровавой аварии отметила - вину признает и готова понести наказание, которое назначит суд.

Елена Зайцева, подсудимый:

Я признаю свою вину, я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд, но, пожалуйста, простите меня.

Однако несмотря на такие заявления подсудимой, защитники Елены Зайцевой решили обжаловать приговор. Адвокат Евгений Мельниченко, который защищал водитель "Лексуса" при рассмотрении дела в Киевском районном суде отметил, что апелляцию готовила Юлия Плетнева. Она хорошо известна в Харькове, как защитница в резонансных делах, в частности, была адвокатом Геннадия Кернеса и одиозной чиновницы Татьяны Цыбульник. Сама Плетнева пока обжалование приговора Елене Зайцевой не комментирует. В пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области подчеркнули, что дата рассмотрения апелляций пока не назначена.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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