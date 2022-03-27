Аерофлот намагається обійти санкції, щоб літати за кордон
Російська авіакомпанія «Аерофлот», яка більш ніж наполовину належить державі, спробувала обійти санкції заходу, щоб літати за кордон, повідомляє avianews.com.
Для цього авіаперевізник хоче відкрити другу базу – в Сочі, на додаток до основної бази в московському аеропорту Шереметьєво.
З Сочі «Аерофлот» сподівається запустити рейси 17 закордонними маршрутами до Вірменії, Єгипту, Ізраїлю, Казахстану, Туреччини та Узбекистану.
Зараз майже весь флот «Аерофлоту» складається лише з іноземних літаків Airbus та Boeing. Літати на них за кордон авіакомпанія не може через санкції.
Тому рейси з «Сочі» виконуватиме донька «Аерофлоту» – «Росія» на літаках російського виробництва Sukhoi Superjet 100.
Дальності цих повітряних суден недостатньо для прямих польотів з Москви за кордон, саме тому як новий транспортний вузол обрано Сочі.
Наразі невідомо, як довго зможуть літати Суперджети. Хоча їх збирають у Росії, понад половину комплектуючих їм поставляють іноземні компанії. Санкції США та Євросоюзу включають заборону на передачу в росію запчастин для авіатехніки.
Відомо також, що «Аерофлот» замовив 150 літаків Sukhoi Superjet 100, проте майже всі отримані авіалайнери цього типу вивів із флоту та передав їх у «Росію». Використання російських літаків виявилося менш ефективним, ніж польоти на Boeing та Airbus.