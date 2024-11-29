Влада Чаду звільнила групу росіян та білоруса, включаючи пропагандиста максима шугалея, пов'язаного з ПВК "вагнер". Їх затримали у вересні 2024 року під час президентських виборів у країні.

Чад звільнив кількох росіян та білоруса, які перебували в слідчому ізоляторі столиці Нджамени з вересня 2024 року. Нині вони повернулися в росію. Однією з ключових фігур серед групи затриманих є максим шугалей, який пов'язаний із ПВК "вагнер".

Про це пише BBC.

Деталі

Чадські спецслужби зацікавилися діяльністю Шугалея після візитів до передвиборчих штабів кандидата в президенти Махамата Дебі, який пізніше переміг на виборах. Французьке видання Jeune Afrique зазначає, що Шугалей та його колеги могли впливати на виборчий процес у країні, що потенційно створило загрозу внутрішній безпеці.

Хто такий максим шугалей?

максим шугалей – пропагандист, що роками працював на інтереси росії в Африці. Його називають одним із ключових діячів інформаційної експансії кремля на континенті. З 2023 року він перебуває під санкціями ЄС і України за поширення дезінформації та підтримку режимів, лояльних до рф.

Шугалей працював на фонд "Захисту національних цінностей", що просував інтереси групи "вагнер". Його завдання включали втручання у виборчі процеси, організацію дезінформаційних кампаній і підтримку режимів, що протистоять західному впливу.

У 2019 році він уже потрапляв у скандал через арешт у Лівії, де його звинуватили у шпигунстві та політичних маніпуляціях.

Причини арешту в Чаді

Офіційно Чад не назвав причин затримання Шугалея та його колег. Втім, аналітики вважають, що вони могли представляти загрозу для стабільності країни.

шугалей та Суейфан напередодні виборів зустрічалися з командою Махамата Дебі, сина колишнього диктатора Ідріса Дебі. Після перемоги Дебі-молодшого головний опонент був убитий урядовими військами, що привернуло увагу до участі росіян у політичному процесі країни.

Американські спецслужби раніше заявляли про змову ПВК "Вагнер" із метою ліквідації Дебі. Хоча план провалився, зв’язок між вагнерівцями та спробами дестабілізації регіону все одно викликає занепокоєння.

Що відомо про інших затриманих?

Серед інших затриманих – Самер Суейфан, євгеній царьов та білорус андрій денисевич.

Самера Суейфана медіа називали "соціологом", хоча його справжня роль залишається невідомою. євгеній царьов, ймовірно, має зв’язки з Торгово-промисловою палатою росії та виступав на форумах, присвячених інвестиціям в Африці. Білорус андрій денисевич, за припущеннями, діяв в інтересах мінська, лобіюючи бізнес-інтереси, близькі до Олександра лукашенка.

Чому їх відпустили?

Аналітики припускають, що звільнення затриманих – це частина політичного маневру Чаду, спрямованого на балансування між росією та Заходом. Попри зростаючий вплив кремля в регіоні, країна зберігає стратегічні відносини з Францією, яка має військову присутність у Чаді.

росія з травня заявляє про те, що вплив Заходу в Чаді слабшає.Водночас арешт і звільнення шугалея свідчать про загострення боротьби за вплив у регіоні. Але реальних доказів російської військової присутності в країні немає.

російська пропагандистська машина в Африці

Діяльність шугалея, що охоплює маніпуляції громадською думкою є частиною стратегії москви щодо посилення свого впливу на континенті.

Звільнення з Чаду навряд чи зупинить цю роботу, скоріше це підкреслює, що боротьба за Африку продовжується. росія прагне отримати повне домінування над Сахельським регіоном Західної Африки і вже має тісні зв’язки з двома сусідами Чаду – Нігером і Центральноафриканською Республікою (ЦАР), країною, де вплив росії на континенті найсильніший.

Джерело: unn.ua

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