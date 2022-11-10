Реально ли погиб Стремоусов, пока сказать с уверенностью невозможно, но подтверждение его смерти всеми кремлёвскими СМИ говорит о том, что Россия потеряла Херсон даже в своих смелых фантазиях.

Конечно же, на территории Херсона Россия расставляет "ловушку смертников" на случай, если ВСУ войдёт на территорию "резко и быстро", не проверяя квадрат за квадратом на предмет "подстав".

Но устранение Стремоусова - это логичный шаг.

Он был "марионеткой Москвы" на херсонском направлении. Он знал достаточно планов Кремля относительно этой территории: то есть он был "лишним ухом и языком", которого, ввиду невозможности дальнейшей фиксации в Херсоне, проще ликвидировать, чем заставлять молчать. Ровно по той же схеме убивали топ-чиновников Газпрома.

Мертвый Стремоусов для России при освобождении Херсона Украиной лучше живого Стремоусова. И это нужно понять всем, кто сейчас присягнул на верность Кремлю на временно оккупированных территориях.

Агентов проваленных миссий убивают первыми.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7598

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