Агитировали за "Запорожскую народную республику": СБУ задержала группу сепаратистов

В Запорожье Служба безопасности задержала группы сепаратистов, которые пропагандировали в регионе идеи "русской весны" и агитировали за фейковую "Запорожскую народную республику".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР".

Детали: Сообщается, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года задержанные выехали в оккупированный Луганск.

Сначала они помогали боевикам обустраивать блокпосты и баррикады вокруг захваченных админзданий, а позже начали сотрудничать с так называемым "силовым блоком Л/ДНР".

В СБУ отмечают, что боевики планировали использовать группу для "нагнетания общественных настроений" на мирной территории Украины.

В частности, накануне государственных праздников сепаратисты распространяли в Запорожье материалы с призывами к свержению конституционного строя и создание "Запорожской народной республики".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК.

Источник: pravda.com.ua

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