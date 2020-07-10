Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 8

Агитировали за "Запорожскую народную республику": СБУ задержала группу сепаратистов

Агитировали за Запорожскую народную республику: СБУ задержала группу сепаратистов

В Запорожье Служба безопасности задержала группы сепаратистов, которые пропагандировали в регионе идеи "русской весны" и агитировали за фейковую "Запорожскую народную республику".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР".

Детали: Сообщается, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года задержанные выехали в оккупированный Луганск.

Сначала они помогали боевикам обустраивать блокпосты и баррикады вокруг захваченных админзданий, а позже начали сотрудничать с так называемым "силовым блоком Л/ДНР".

В СБУ отмечают, что боевики планировали использовать группу для "нагнетания общественных настроений" на мирной территории Украины.

В частности, накануне государственных праздников сепаратисты распространяли в Запорожье материалы с призывами к свержению конституционного строя и создание "Запорожской народной республики".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Контррозвідка СБУ попередила диверсію ФСБ РФ на Луганщині (ВІДЕО)
09.07.2020 09:19    125
СБУ заявила, что заблокировала схему работы мобильных "операторов" в ОРДЛО
07.07.2020 08:44    206
СБУ викрила групу, яка виготовляла підроблені дипломи для бойовиків «ДНР»
05.07.2020 09:12    154
СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяця
04.07.2020 09:51    157
Запорізькі козаки РПЦ не мають права охороняти громадський порядок у Мелітополі, — поліція
02.07.2020 08:53    198
СБУ викрила продаж інформації з баз даних Держприкордонслужби
01.07.2020 07:57    166
У Сумах СБУ викрила оборудку, через яку клінічна лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ
28.06.2020 07:25    165
В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України
27.06.2020 11:05    245
СБУ попередила спробу неонацистів підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України
27.06.2020 07:22    181
Стали відомі деталі розслідування СБУ щодо ДП "Антонов"
26.06.2020 09:51    175
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 