Аграрні «відрядження» без повернення: на Вінниччині викрили схему переправлення чоловіків

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники припинили спробу виїзду за кордон чотирьох військовозобов’язаних громадян України. Серед них – директор аграрного підприємства, який разом із підлеглими прямував нібито у службове відрядження до Киргизстану. За легендою, чоловіки мали виконувати комплекс сільськогосподарських робіт, пов’язаних із впровадженням систем зрошення. Усе виглядало переконливо: підготовлений пакет документів, чітко визначена мета поїздки та навіть особистий контроль керівника.

Втім, під час перевірки встановлено, що директор підприємства вже раніше організовував подібні «відрядження» для своїх працівників. Сценарій був доволі показовим: разом із підлеглими він виїжджав за кордон, а вже наступного дня повертався в Україну, залишаючи їх за межами держави. У результаті «відряджені» до України так і не поверталися.

Схоже, що замість розвитку бізнесу керівник вирішив освоїти інший напрям – «кадровий експорт».

Чоловікам відмовлено у пропуску через державний кордон. За фактом правопорушення направлено повідомлення до Національної поліції за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Джерело: dpsu.gov.ua

