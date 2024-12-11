Кримінал
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Активи учасників злочинної організації в ФДМУ арештовано за кордоном

Завдяки діяльності спільної слідчої групи у складі детективів НАБУ, прокурорів САП та представників правоохоронних органів Австрії та Франції виявлено і накладено арешт на активи учасників злочинної організації, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України.

Йдеться про автомобілі преміумкласу, якими підозрювані користувались за кордоном.

За запитом прокурора САП, керівника спільної слідчої групи, на виконання рішення Вищого антикорупційного суду, австрійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно.

Раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних загальною вартістю майже 6,5 млн євро.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.

Активи учасників злочинної організації в ФДМУ арештовано за кордоном

Активи учасників злочинної організації в ФДМУ арештовано за кордоном

Активи учасників злочинної організації в ФДМУ арештовано за кордоном

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2918

Новости портала «Весь Харьков»

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