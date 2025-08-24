Актуальні події САП 18 – 23 серпня 2025 року

▶ ️Цивільна конфіскація

● ВАКС визнав необґрунтованим актив, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту - https://cutt.ly/PrJDB5LC

● Нерухомість та автомобіль на понад 3 млн грн: САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексзаступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України - https://cutt.ly/ArJDMTAI

▶ ️Вироки

● Верховний Суд підтвердив вирок особі, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору ДБР

– https://cutt.ly/srJD1Xly

● Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі – https://cutt.ly/zrJD0Lc0

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3165

