Американского военного отдали под трибунал за передачу секретной информации российским агентам

Американского военного Чарльза Бриггса, который работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, заподозрили в передаче секретных данных, полученных из правительственного компьютера, российским агентам, сообщает 24 канал.

В документах суда не раскрывается, какую именно информацию и каким образом американский военнослужащий предоставил русскому.

Согласно данным расследования, 9 января 2019 года Бриггс использовал служебный компьютер для получения секретной информации.

Он осознавал, что данная информация может быть использована для того, чтобы нанести вред Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину.

В то время он находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.

По утверждению властей, Чарльз Бриггс имел доступ к информации, касающейся национальной обороны, в период с октября 2018 года по январь 2019 года.

Отмечается также, что Бриггс не сообщил о своих связях с гражданином России и не сообщил о своей поездке в Сербию.

Он дал ложные показания, что оставался в штате Небраска во время отпуска в 2018 году.

Сейчас Бригс находится под стражей. Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены в суде в среду, когда военнослужащий предстанет перед трибуналом.

Источник: sprotyv.info

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