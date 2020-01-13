Амфетамин и экстази из Евросоюза: сотрудники СБУ задержали контрабандиста-иностранца

Поставки психотропов организовывал гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе, рассказали в Службе безопасности Украины. Мужчину силовики задержали.

Руки на машину.

По данным следствия, иностранец не только занимался контрабандой, но и планировал создать сеть сбыта на территории Харьковской области и соседних регионов. Завозил в Украину амфетамин, экстази и ЛСД сам, скрывая наркотики в личных вещах. Задержали силовики организатора контрабандного канала во время сбыта очередной партии психотропных на 200 тысяч гривен.

Грошові кошти у валюті українська гривня, номіналом по 500 гривень.

У мужчины изъяли пакет с амфетамином весом почти килограмм. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "Контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах" и "Сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах".

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