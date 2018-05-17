АМКУ занялось охранными фирмами в Харькове

ООО "Службы охраны "Булат" и ЧП "Охрана и защита" разместили на своих сайтах неправдивую информацию. Об этом сообщили в Харьковском территориальном отделении АМКУ.

По данным отделения, "Булат" сообщил, что имеет 15-летний опыт работы, однако предприятие зарегистрировано в 2011 г. "Охрана и защита" сообщило, что имеет опыт работы с 2009 г., обслуживает 2 тыс. объектов и 1,33 тыс. клиентов, однако зарегистрировано в 2015 г., максимальное количество обслуживаемых объектов составляет 1 тыс 95 объектов.

Территориальным отделением предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить вышеуказанное нарушение, а также устранить причины возникновения этого нарушения и условия, которые ему способствуют.

Источник: www.sq.com.ua

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