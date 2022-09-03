Анклавная чесотка

В текущем году российский осенний политический сезон стартанул в горячей точке. Речь не о временно оккупированных РФ Донецке, Херсоне, или Севастополе, а о Калининграде. В закрытых аналитических сводках ФСБ и ГРУ бывший Кенигсберг давно значится в том же статусе, что и Курильская гряда, т.е. территория, реальный контроль над которой для Москвы фактически утерян. Данная оккупированная СССР в 1945 году земля никакого отношения к России не имеет и никогда не имела, а потому судьба анклава и его деоккупация – актуальный вопрос.

Сама по себе калининградская проблема в ее текущей редакции создана близорукой политикой путинской агрессии. Начиная с момента преступного захвата крымского анклава в 2014 году и создания на востоке Украины двух нежизнеспособных квазигосударст "ДНР" и "ЛНР", Кремль фактически запустил механизм территориального распада России.

Нельзя забывать, что московская правящая верхушка перенесла 1991 года относительно легко. Четыре пятых территорий т.н. "России" никакого отношения ни к Московии, ни к русским не имеют. Конгломерат сотен порабощенных азиатских народов остаётся искусственно загнанным в рамки частично деколонизированной российской зоны. По-хорошему, кремлевцам надо было сидеть ровно и сопеть в две дырки, выкачивая нефтегазовые богатства оккупированных народов. Но озабоченные психопаты, просочившиеся во власть, втянули страну в зону невиданной турбулентности.

Персонаж небольшого ума, но с крепкими садистскими наклонностями по имени Владимир Путин возомнил себя реинкарнацией императора Петра. Он начал нарезать силовикам сомнительные задания по переустройству мира. Опасными шагами в данном направлении стал захват чужих территорий и поощрение сепаратизма. В стеклянном тереме лоскутной федерации свора Путина начала бросаться камнями. Неудивительно, что в мире стали искать возможность надеть на пациента смирительную рубашку.

Попытки стабилизировать Путина с помощью санкций особого успеха не имеют. Он понимает только симметричные удары под дых. К примеру, наращивание военной помощи Украине для восстановления территориальной целостности мало по малу отрезвляет как упоротого вождя многонационалов, так и его прихвостней. В унитаз спущены предвыборные лозунги 2024 года "Za Путина" и "Сила V правде". Задача не выполнена. Переобуваются.

Казалось бы "спецоперация" идёт по плану. Внешне за полгода удалось захватить сухопутный коридор в Крым по линии Мариуполь-Бердянск-Херсон, что прикрывалось срамным словечком "Новороссия". Глубинный народ облепил вождя и внемлет. Но почему же тогда Z-тематика сворачивается?

Ответ кроется во вчерашнем "Разговоре о важном" деда Путина с калининградскими детьми. Во время прощального визита в Балтийский анклав произошла очередная корректировка громадья целей "СВО". Школьникам кремлевский пациент поведал страшную историю о том, как некий антироссийский анклав в Украине угрожает самой России, и его нужно ликвидировать.

Т.е. стопятсотая причина вторжения состоит в том, что ядерная держава со "второй армией мира", "Кинжалами"/"Сарматами" трясется из-за какого-то анклава. При этом ретранслятор этой ахинеи критикует Ленина за решение раздавить "Криворожскую республику" в 1917 году. Оказывается, именно отсюда проистекают мучения жителей Донбасса, которых теперь, через сто лет, Путин спохватился "спасать". Теперь ясно: деда Вована укусил не только бешеный Дугин, но Корнилов.

Однако полгода "СВО" Z-победы против Украины не принесли. РФ не только не способна захватить весь Донбасс, но рискует полностью утратить оккупированный крымский анклав. Перерезание коридора в Крым в любом месте – крах всей задумки.

Но это только одна сторона медали. Бумеранг захватнической войны против Украины ударил по позициям РФ на Балтике. Москве впору забыть и про Калининградский анклав, и про свою территориальную целостность.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/717

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