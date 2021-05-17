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Анна Ризатдинова сообщила, общается ли ее сын с отцом Александром Онищенко

Анна Ризатдинова сообщила, общается ли ее сын с отцом Александром Онищенко

Известная украинская спортсменка Анна Ризатдинова, которая воспитывает сына Романа, родившегося в отношениях с бизнесменом Александром Онищенко, рассказала поддерживает ли мальчик отношения с отцом.

Так, гимнастка отметила, что мальчик не видится со своим отцом, поскольку тот как известно скрывается от суда. Александр жил в Бельгии, Испании, попытался получить политическое убежище в Великобритании, последнее время живет в Германии, где приобрел недвижимость и получил немецкое гражданство.

«С сыном он не видится. Это плохо, я это понимаю, но уж как есть», — отметила Анна в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей».

Она отметила, что на фото Роман узнает отца, но так как много времени прошло с тех пор как он его видел, начал его забывать и почти ничего не спрашивает о нем.

Однако Онищенко не забывает о сыне и, по словам Анны продолжает финансово помогать и оплачивает ей няню.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоубизнес

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