АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок ексначальнику служби у справах дітей і сім’ї Київської ОДА та засудила до 3 років позбавлення волі

29 червня 2026 року Апеляційна палата ВАКС змінила вирок колишньому начальнику служби у справах дітей і сім’ї Київської обласної державної адміністрації Сергію Андріяшу.

Заслухавши доводи сторін, АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора, скасувала виправдувальний вирок ВАКС від 03 грудня 2024 та ухвалила новий вирок.

➡️Сергія Андріяша визнано винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 1 рік і штрафом у розмірі 8 500 грн.

В іншій частині вирок ВАКС залишено без змін.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

➡️Деталі справи:

Службі у справах дітей і сім’ї Київської обласної державної адміністрації було виділено понад 50 млн грн для реалізації заходів із тимчасового розміщення та розселення внутрішньо переміщених осіб – родин із дітьми на території Київської області.

В межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015–2016 років посадовець витратив частину виділених коштів на облаштування будівлі, що перебувала у приватній власності.

Ці дії спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання понад 7 млн грн збитків державному бюджету.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4069

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