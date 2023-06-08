Апеляція ВАКС додатково конфіскувала активи кримського зрадника Цекова

Йдеться про нерухомість, записану на сина.

Зокрема, нежитлове приміщення на 648 квадратів, будівлю навчального корпусу на 150 квадратів, житловий будинок на 63,8 квадратів. Окрім того, конфіскували старенький автомобіль КІА. Всі ці об’єкти розташовані в Криму.

Раніше ВАКС конфіскував у Цекова квартиру площею 96 квадратів, половину житлового будинку, гараж та ще один житловий будинок у Сімферополі.

Чому зараз, поки Крим окупований? Бо стягувати в рамках санкційного механізму можна лише у період дії воєнного стану.

Сподіваємось, що Цеков не тільки втратить своє майно, а й відповість за державну зраду і служіння окупантам.

Для розуміння: це один з кількох депутатів Верховної Ради, які голосували проти Декларації про державний суверенітет України. А потім, не приховуючи свою антиукраїнську діяльність, очолював різні проросійські структури.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2344

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