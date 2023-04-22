Апеляція ВАКС засудила до п’яти років ув’язнення ексчиновника з системи Мін’юсту, якого взяли на хабарі в $1000 в його останній робочий день
Апеляція Вищого антикорсуду зменшила з шести до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна покарання для екс-керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя.
Таким чином, Апеляція ВАКС частково задовольнила скаргу захисту та пом’якшила вирок першої інстанції (https://t.me/fuckcorruption/1839) ВАКС.
Зокрема, судді виключили з вироку посилання на вимагання як кваліфікуючу ознаку злочину. Водночас іншу частину вироку залишили без змін.
Вирок ухвалила колегія у складі суддів Дмитра Михайленка, Інни Калугіної та Олександра Семенникова.
Нагадаємо, Дзюдзя взяли на хабарі в 1000 доларів в його останній робочий день. НАБУ встановило, що він вимагав та щомісячно отримував хабарі від підпорядкованих йому керівників тюрем.
Варто додати, що вже після викриття на хабарі Дзюдзя включили у виборчий список Європейської Солідарності на виборах до Львівської облради. Вибори він, як не дивно, виграв і став депутатом облради. Втім, тепер свій мандат Дзюдзь втратить.
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2241