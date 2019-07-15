Апелляционный суд рассмотрит дело Цыбульник

Пресс-служба Харьковского апелляционного суда сообщила о том, что открыто производство по апелляционной жалобе прокурора по делу Татьяны Цыбульник, обвиняемой в декларировании недостоверной информации.

Напоминаем, 2 июля 2019 года Октябрьский районный суд города Харькова вернул обвинительный акт в отношении главы администрации Новобаварского района города Харькова органа досудебного расследования для устранения недостатков.

Обвинение Татьяне Цыбульник предъявлено по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Как стало известно ранее, председатель администрации не задекларировала изменения в имущественном состоянии, а именно не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 613 000 гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов доходов граждан.

Председательствующий по делу - судья Николай Савенко.

Судьи коллегии - Игорь Савченко, Александр Курило.

Единый уникальный номер дела №639 / 160/19.

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