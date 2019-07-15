Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:15
Просмотров: 111

Апелляционный суд рассмотрит дело Цыбульник

Апелляционный суд рассмотрит дело Цыбульник

Пресс-служба Харьковского апелляционного суда сообщила о том, что открыто производство по апелляционной жалобе прокурора по делу Татьяны Цыбульник, обвиняемой в декларировании недостоверной информации. 

Напоминаем, 2 июля 2019 года Октябрьский районный суд города Харькова вернул обвинительный акт в отношении главы администрации Новобаварского района города Харькова органа досудебного расследования для устранения недостатков.

Обвинение Татьяне Цыбульник предъявлено по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Как стало известно ранее, председатель администрации не задекларировала изменения в имущественном состоянии, а именно не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 613 000 гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов доходов граждан.

Председательствующий по делу - судья Николай Савенко.

Судьи коллегии - Игорь Савченко, Александр Курило. 

Единый уникальный номер дела №639 / 160/19.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 