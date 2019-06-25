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Арештовано діючого співробітника Держприкордонслужби за сприяння у підготовці терористичного акту

Арештовано діючого співробітника Держприкордонслужби за сприяння у підготовці терористичного акту

Як вже раніше повідомлялось, у кримінальному провадженні за фактом замаху на терористичний акт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України, в якому Головною військовою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво, арештовано двох виконавців злочину (громадяни РФ) та шестеро їх пособників (всі громадяни України).

У ході подальшого розслідування, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України, викрито діючого військовослужбовця Держприкордонслужби Н., який упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію стосовно потерпілого та його близьких родичів, яка передавалась терористам.

12.06.2019 року вказаній особі повідомлено про підозру в пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 КК України.

Цього ж дня Печерським районним судом міста Києва стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до цього особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Санкція ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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