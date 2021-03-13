Арестовали министра здравоохранения Алтая, который хранил шесть миллионов рублей в уличном туалете

Горно-Алтайский городской суд Алтая арестовал на два месяца министра здравоохранения республики Сергея Коваленко по делу о взятках. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии ведомства, Коваленко с помощником Рустамом Туюнчековым с марта 2020 года получил 4,6 млн рублей от трех подрядчиков, поставлявших медицинское оборудование и средства защиты в больницы.

Обоих задержали вчера днем, в доме Коваленко проходил обыск. РИА «Новости» и телеканал «Россия-1» утверждали, что под досками уличного туалета у него нашли пакеты с 5,8 млн рублей. РЕН ТВ публиковал видео, на котором Коваленко доставал деньги; на съемке СК видно, как пятитысячные купюры после этого разложили на ковре.

Источник: breakingmad.me

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