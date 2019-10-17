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Арестован боевик «ЛНР» из Харькова

Арестован боевик «ЛНР» из Харькова

В Луганской области арестован харьковчанин — боевик «ЛНР».

Как сообщили SQ в прокуратуре, мужчина в августе 2014 года добровольно вступил в ряды так называемого батальона «Заря».

Установлено, что он обучался боевой подготовке и получил автомат Калашникова. В составе боевиков «ЛНР» участвовал в обстрелах украинских территорий и боевых действиях на линии соприкосновения в Луганской области.

За прохождение «военной службы» он получал 100 долларов каждый месяц.

Харьковчанину грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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