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Арестован боевик «ЛНР» из Харькова
В Луганской области арестован харьковчанин — боевик «ЛНР».
Как сообщили SQ в прокуратуре, мужчина в августе 2014 года добровольно вступил в ряды так называемого батальона «Заря».
Установлено, что он обучался боевой подготовке и получил автомат Калашникова. В составе боевиков «ЛНР» участвовал в обстрелах украинских территорий и боевых действиях на линии соприкосновения в Луганской области.
За прохождение «военной службы» он получал 100 долларов каждый месяц.
Харьковчанину грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Источник: sprotyv.info
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