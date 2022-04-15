Армія рф вбила 198 українських дітей

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила про те, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 198 дітей.

Про це йдеться у Facebook омбудсмена.

“Станом на 8 годину 15 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 198 дітей та постраждало 355 дітей”, — зазначила Денісова.

Уповноважена з прав людини наголосила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Источник: sprotyv.info

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