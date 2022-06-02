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Армію мародерів знов ковбасить

Армію мародерів знов ковбасить

Російський генерал Олександр Дворніков міг бути відсторонений від командування операціями армії РФ в Україні. Про це пише New York Times.

● У квітні ЗМІ повідомляли, що командування російськими військами, що знаходяться в Україні, передано генералу армії Олександру Дворникову, який очолював Південний військовий округ РФ і мав бойовий досвід у Сирії. Але, як пише New York Times, із середини травня невідомо, де він знаходиться, що може вказувати на його усунення.

● На це вказує і те, що CIT 26 травня повідомляла про передачу командування начальнику Головного військово-політичного управління збройних сил генерал-полковнику Геннадію Жидку.

● Дворнікова могли усунути через відсутність оперативних успіхів. За даними джерел The New York Times, Дворніков, прийнявши у квітні командування, спробував покращити координацію дій російських наземних та повітряних підрозділів.

● Але він зіткнувся з "глибокими та фундаментальними" системними недоліками російської армії - військові експерти вказують, що в армії РФ нема кому приймати рішення на низовому рівні. Ці недоліки не можна виправити протягом кількох тижнів, вважають експерти.

● "Нова тактика генерала Дворнікова, перезавантаження командування та управління таким чином, щоб з'явилася особа, яка приймає рішення, - все це було правильно чи доречно", - заявив виданню генерал Філіп Брідлав, колишній командувач Європейського командування збройних сил США.

● Невдача з перезавантаженням пов'язана з тим, що російські війська були кинуті в бій надто швидко, як вважають у Пентагоні "за рішенням із Москви".

● "Ми знаємо, що президенти, які втручаються у визначення цілей та оперативну тактику, - це вірний шлях до катастрофи", - заявила глава аналітичного центру McCain Institute, коментуючи відомості західних розвідок, згідно з якими Путін все більше залучений до прийняття тактичних рішень.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14403

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