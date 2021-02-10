Автоматы Калашникова: как в Харькове мужчина сдавал квартиру вооруженным иностранцам

Это кадры, которые накануне сняли очевидцы на улице Танкопия. На них спецназовцы задерживают нескольких мужчин, которые снимали жилье в этой многоэтажке.

По информации из социальных сетей полицейских в свою квартиру вызвал владелец, который во время одного из визитов к арендаторам заметил в комнате оружие - три автомата Калашникова.

По словам соседей - мужчины арендовали однокомнатную квартиру на восьмом этаже, вели себя довольно тихо, поэтому не вызвали никаких вопросов.

- Я живу постоянно - эта квартира снимается, та квартира снимается посуточно. Я пришла пол восьмого, все уже произошло. Открыла интернет, посмотрела. - А ви їх бачили? Вони Вам підозрілими не здавалися? - Нет, я вообще не обращаю внимания. Я живу здесь год и этот поток мне не интересен.

Вадим живет в этом же подъезде, говорит с квартирантами лично не пересекался но соседи говорят - что арендаторами были 5-ро иностранцев.

Вадим, местный житель

Говорят, что вроде бы азербайджанцы, вроде бы. Я вчера выходил, где-то до восьми или 9-ти здесь стояли полицейские, я выглядывал просто. Я не подходил.

Андрей, местный житель

Полицейские, машина и несколько. Я приехал, когда уже походу все расходились.

Постояльцев задержали и отвезли в райотдел. Кроме того, с помощью служебных собак кинологи проверили, есть ли еще оружие в красных «Жигулях», принадлежавших иностранцам - по крайней мере, так писали в соцсетях. В то же время в полиции это событие пока не комментируют. По информации пресс-службы харьковских правоохранителей - еще продолжаются оперативные действия, поэтому больше информации следствие пока не предоставляет.

Агентство Телевидения Новости