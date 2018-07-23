Аудитори Харківщини протягом січня – червня 2018 року забезпечили відшкодування втрат на суму 19,6 млн гривень

Фахівцями Північно-східного офісу Держаудитслужби протягом січня – червня 2018 року забезпечено відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів за результатами проведених ревізій на загальну суму 19,6 млн гривень.

За підсумками проведених державних фінансових аудитів об’єктами контролю було враховано 69 пропозицій та рекомендацій.

За результатами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, який проводився на 3 суб’єктах господарювання, упереджено незаконне та неефективне витрачання державних ресурсів на суму 1,09 млн гривень.

Органами місцевої влади і самоврядування, керівниками об’єктів контролю та їх вищими органами за підсумками контрольних заходів прийнято 21 управлінське рішення.

За недотримання законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 180 осіб, до дисциплінарної та матеріальної – 22 особи, із займаних посад звільнено трьох посадових осіб.

До об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, у 39 випадках застосовано фінансові санкції у вигляді: зупинення операцій з бюджетними коштами, зменшення бюджетних призначень та попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень.

З метою повного відшкодування встановлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів перед органами прокуратури ініційовано пред’явлення п’яти цивільних позовів.

На розгляд правоохоронним органам передано 34 матеріали ревізій та аудиторських звітів. Розпочато 21 досудове розслідування за переданими матеріалами контрольних заходів, вручено 19 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, до Державної служби фінансового моніторингу України було надіслано три інформації про виявлені в ході контрольних заходів господарські операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Прес-служба Північно-східного офісу Держаудитслужби

Новости портала «Весь Харьков»