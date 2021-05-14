Банду из шести человек осудили за разбойные нападения и убийство женщины

Первомайский районный суд Харьковской области вынес приговор по делу шестерых обвиняемых по факту разбойных нападений и умышленного убийства, а также за приобретение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году шестеро мужчин в селе Маховик Красноградского района Харьковской области с целью совершения разбойного нападения проникли в дом предпринимателя, в котором находилась пожилая женщина – его мать. Двое из нападавших решили убить женщину, чтобы она не привлекла внимания к злоумышленникам. Завладев денежными средствами в сумме 25 000 гривен, бандиты покинули домовладение.

В дальнейшем в том же 2016 году в селе Петрополье Лозовского района Харьковской области злоумышленники снова проникли в чужой дом. Когда семья вернулась домой, злоумышленники неожиданно напали на них, причинив им телесные повреждения, и завладели денежными средствами в сумме 45 000 гривен и ювелирными украшениями, причинив материальный ущерб на общую сумму около 80 000 гривен.

Кроме того, двое осужденных обвинялись в приобретении и хранении боеприпасов по месту своего проживания без предусмотренного законом разрешения, а именно: обреза одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра, модели «ЗК» и 2 корпусов ручной осколочной гранаты Ф-1 и 2 взрывателей к ручной гранате типа УЗРГМ-2.

В суде обвинение настаивало на назначении двум осужденным, совершившим убийство и разбойные нападения, максимально возможной меры наказания в виде пожизненного заключения, а организатору организованной группы - 15 лет лишения свободы.

Решением суда организатор разбойной группы получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще двое мужчин, совершивших убийство пожилой женщины, получили 15 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Остальные трое фигурантов получили по 9 лет 6 месяцев, 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости