Банк Израиля потребовал от фальшивомонетчиков 400 тысяч шекелей за нарушение авторского права

Прокуратура Центрального округа передала в мировой суд Рамле гражданский иск от лица Банка Израиля против братьев Ора и Йоава Балулу в связи с нарушением авторского права.

Иск на сумму 400 тысяч шекелей является продолжением уголовного процесса, в рамках которого братья Балулу были признаны виновными в подделке израильской национальной валюты на сумму 660 тысяч шекелей.

За создание лаборатории по подделке банкнот номиналом 100 и 200 шекелей и реализацию фальшивых денег Ор Балулу был приговорен к 5,5 годам тюрьмы, а его брат Йоав – к 16 месяцам тюрьмы.

По оценке Банка Израиля, в период пандемии коронавируса объем поддельных денег в обороте вырос с 87 миллиардов шекелей на начало пандемии до 115 миллиардов на текущий момент. 62% фальшивых банкнот, которые выявлены Банком Израиля, носят номинал 200 шекелей.

Отметим, что практику подачи гражданских исков против фальшивомонетчиков Банк Израиля проводит в последние четыре года. В 2018 году Банк Израиля выиграл прецедентный гражданский иск, в рамках которого он потребовал от осужденных фальшивомонетчиков заплатить компенсацию за нарушение авторских прав. Мировой суд Ашкелона утвердил внесудебное соглашение между Банком Израиля и осужденным фальшивомонетчиком Рои Бар-Эйтаном, в рамках которого Бар-Эйтан признал себя виновным в нарушении авторских прав и согласился выплатить Банку Израиля 150 тысяч шекелей компенсации. Также суд обязал партнера Бар-Эйтана, Яакова Морсиано, также осужденного за фальшивомонетничество, но отказавшегося пойти на компромисс, выплатить 400 тысяч шекелей компенсации.

Источник: newsru.co.il

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