Банковские служащие обворовали 70 клиентов банка

Им удалось завладеть деньгами потерпевших на сумму почти 350 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснило досудебное расследование, банковские клерки присылали жертве ложное смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. В сообщении указывали номер мобильного телефона якобы сотрудника службы безопасности банка, который поможет решить указанную проблему. Доверчивые граждане звонили по указанному номеру. В ходе разговора они сообщали мошенникам данные по своим банковским картам, которые были необходимы злодеям для безналичного перевода денежных средств.

Получив необходимую информацию, злоумышленники снимали деньги с карточки потерпевшего, которые затем перечисляли на банковскую карту другого банка.

Лозовские правоохранители документировали преступную деятельность группы в течение 2017 года. Злоумышленниками оказались 30-летняя женщина и 25-летний мужчина, ранее не судимые жители Лозовой.

По месту их жительства полицейские провели ряд обысков. В результате следственных действий полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и черновики.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Источник: objectiv.tv

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