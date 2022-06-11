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Банкрот не має союзників і перспектив

Банкрот не має союзників і перспектив

В базіканні Путіна, де він себе порівнював з Пєтром Пєрвим, цікава навіть не ця псевдоісторична лабуда, а цифра: 21 рік.

Ось скільки тепер треба воювати! 21 рік! Як Пьотр!

Всі подібні виступи царя перед челяддю мають одну мету: переконати челядь в правильності обраного курсу.

До цього Путін бодрячком розповідав, що лиш ковирнуть і Київ за 2 дні, потім, коли і через 2 тижні не вдалося нічого, сидів на зеленому фоні і розповідав, що все іде по плану, просто операція іде поетапно, рітмічно, і ось нова перспектива - 21 рік.

Такий і був план.

Ось і вся політична повістка.

Банкрот не має союзників і перспектив. Банкрот отримав ембарго і пустив економіку на дно. Банкрот встановив фашистський режим з ГУЛАГом, від якого населення масово побігло закордон. На цьому фоні лише одна ідея починає захоплювати голови орків: перспектив нема, треба грохнути старого пердуна.

Тому пердун вимушений кричати челяді: ні! перспектива є! через 21 рік!

І ось тут стає добре видно, що вся військова стратегія ЗС РФ зараз заточена на цей політичний запит Путіна.

Всі ці російські генерали мають слухняно виконувати наказ і героїчно брати садок баби Маші, яких би втрат це не коштувало, бо Путін має показати оркам - бачите, продвіженіє єсть, войска наступают. Просто сцепіть зуби і через 20 лєт нинєшнєє поколєніє обязатєльно будєт жить прі комунізмє!

До речі цю брехню він сам чув у молодості, а в Афганістані так само брали черговий кишлак 10 років, що закінчилося розпадом Совка. Але банкрот кине тисячі орків в жертву сатані, лише б виграти собі хоч рік.

Отже, стратегія на максимальний спротив вірна. Знищувати віру орків в перемогу і далі. Ця гниль вже хитається.

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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