БЕБ - незаконна торгівля у вейпшопах Чернівців

Справу одного з підприємців скеровано до суду

У Чернівцях судитимуть підприємця, діяльність якого викрили в межах розслідування щодо незаконної торгівлі у вейпшопах. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вже скерували обвинувальний акт до суду.

Встановлено, що чоловік без ліцензії торгував тютюном для кальянів, е-сигаретами та рідинами до них на Калинівському ринку. Під час обшуків у нього вилучили понад 500 флаконів рідин, пів тисячі упаковок тютюну та інші товари без марок акцизного податку, які не відповідали українським стандартам. Дії бізнесмена кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагадаємо, раніше детективи БЕБ провели серію обшуків у чернівецьких вейпшопах, вилучивши нелегальну продукцію на понад 2,3 млн грн. Справа щодо цього підприємця стала одним із перших проваджень у межах розслідування, яке доведено до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11323

Новости портала «Весь Харьков»