БЕБ - припинили діяльність восьми нелегальних автозаправок

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність 6 незаконних АЗС, що працювали на території регіону. Автозаправні станції повністю демонтовано.

Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавали бензин в Одесі та області. Для цього вони самовільно встановили автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.

Незаконні АЗС працювали у селищі Затока, Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та в районі промринку «7 км».

Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС. Загальна вартість вилученого – 9,7 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.

Системна протидія незаконному обігу пального триває. Пріоритетне завдання БЕБ на 2026 рік - повне очищення ринку та створення рівних умов для легального бізнесу.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили та припинили діяльність двох нелегальних автозаправних станцій у місті Дніпро. За результатами проведених слідчих дій обидві АЗС демонтовано.

Фігуранти закуповували підпільно виготовлене дизельне пальне та скраплений газ, які надалі продавали споживачам без ліцензій на право роздрібної торгівлі, сертифікатів якості та документів, що підтверджують походження продукції.

У межах досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки. Під час слідчих дій вилучено дизельне пальне, резервуари зі скрапленим газом, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки. Також вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

➡️Загалом детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області впродовж місяця припинили діяльність та демонтували близько десяти нелегальних автозаправних станцій на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

