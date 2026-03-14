БЕБ - справа щодо ухилення від сплати податків

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків. Товариство, що спеціалізується на наданні послуг з обробки м’яса, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали аналітичні продукти Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.

➡️Встановлено, що підприємство організувало тимчасове працевлаштування громадян на птахофабрику для виконання сезонних робіт. Після отримання оплати за виконані роботи службові особи аутсорсингової компанії штучно завищили у податковій звітності витрати товариства на 26 млн грн. Через це до державного бюджету не було сплачено податок на прибуток на майже 4,7 млн грн.

Посадовим особам компанії повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало 4,7 млн грн несплачених податків. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10553

