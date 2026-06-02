Сегодня 10:44
БЕБ в Одесі припинило діяльність нелегальної АЗС, яку неодноразово переоформлювали на інших осіб

24-річна жителька Болградського району постане перед судом за незаконну організацію діяльності автозаправної станції в Одесі.

Встановлено, що власниця АЗС без ліцензії та реєстрації підприємства купувала пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавала бензин в Одесі. Для цього вона самовільно встановила автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожній території.

Незаконна АЗС працювала на вул. Ціолковського без належного контролю якості пального та без сплати податків. Реалізація здійснювалася за готівку, без відображення операцій у бухгалтерській звітності.

Зазначимо, що детективи вже неодноразово припиняли незаконну діяльність АЗС за цією адресою. Після проведення слідчих дій та демонтажу обладнання її діяльність щоразу відновлювали, переоформлюючи об'єкт на інших осіб та подальшого здійснення незаконної реалізації пального.

Детективи провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили 6 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальної АЗС. Автозаправну станцію повністю демонтовано. Загальна вартість вилученого становить понад 1,8 млн грн.

За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі.

Жінці повідомлено про підозру за фактом незаконного збуту підакцизних товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їй загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11242

