БЕБ відправило під суд підприємця за несплату податків на 22 млн

До суду скеровано обвинувальний акт щодо підприємця з Вінниччини, який займався торгівлею автозапчастинами та деталями, за фактом ухилення від сплати майже 22 млн грн податків.

Досудове розслідування у провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області.

Слідством встановлено, що в період 2018-2023 років, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ФОП перевищив гранично допустимий ліміт доходу та не перейшов на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон. Крім того, підприємець не зареєструвався платником податку на додану вартість та не подавав податкові декларації з ПДВ.

Своїми діями бізнесмен спричинив фактичне ненадходження до державного та місцевого бюджетів коштів на загальну суму 21,8 млн грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Вінницької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11270

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