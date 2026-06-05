Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 86

БЕБ відправило під суд підприємця за несплату податків на 22 млн

БЕБ відправило під суд підприємця за несплату податків на 22 млн

До суду скеровано обвинувальний акт щодо підприємця з Вінниччини, який займався торгівлею автозапчастинами та деталями, за фактом ухилення від сплати майже 22 млн грн податків.

Досудове розслідування у провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області.

Слідством встановлено, що в період 2018-2023 років, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ФОП перевищив гранично допустимий ліміт доходу та не перейшов на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон. Крім того, підприємець не зареєструвався платником податку на додану вартість та не подавав податкові декларації з ПДВ.

Своїми діями бізнесмен спричинив фактичне ненадходження до державного та місцевого бюджетів коштів на загальну суму 21,8 млн грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Вінницької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11270

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та Нацполіція викрили ще 8 «ухилянтських схем» і затримали 22 організаторів оборудок
Сегодня 10:36    88
Замість закордонної подорожі – кримінальна відповідальність
Сегодня 10:24    87
Лобове скло Humvee витримало удар ворожого FPV — ексклюзивне відео з фронту від бійців “Братства”
Сегодня 10:12    104
СБУ та ДБР затримали експрацівника Укрзалізниці, який охороняв військові ешелони рф під час окупації Херсона
Сегодня 09:48    91
Українська балістика. Відео випробувань ракети FP-7 уже облетіло весь інтернет
Сегодня 09:37    96
У мережі поширюється шахрайська схема з фейковими SMS-повідомленнями про «штрафи за порушення ПДР»
Сегодня 09:16    100
Палата представителей в предварительном чтении минимальным большинством проголосовала за законопроект о военной помощи Украине
Сегодня 08:59    106
На Тернопільщині вперше в Україні запровадили автоматичний запуск бодикамер поліцейських, коли ті використовують зброю
Сегодня 08:59    116
У ВР внесли новий законопроєкт щодо декриміналізації порно
Сегодня 08:52    99
Уряд спрямував додаткові кошти на зарплати лікарів, але не для всіх
Сегодня 08:46    111
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 