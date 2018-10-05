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Беглецу Азарову и его сыну сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки

Беглецу Азарову и его сыну сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну экс-депутату Верховной Рады от "Партии регионов" Алексею Азарову в получении 140 млн гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении управления спецрасследований, передает Цензор.НЕТ.

"02.10.2018, в соответствии с требованиями ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины, осуществлено сообщение о подозрении бывшему премьер-министру Украины и его сыну - бывшему народному депутату Украины в получении в 2010 году взятки в виде денежных средств в сумме более 140 млн гривен, что является особо крупным размером", - сказано в нем.

Также отцу и сыну Азарову инкриминируется незаконное содействие в назначении на должность первого вице-премьер-министра (Андрея Клюева. - Ред.).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура получила разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Николая Азарова по подозрению в завладении сжиженным газом на 2,2 млрд гривен.

Напомним, Николай Азаров скрывается в России с февраля 2014 года. В деле о присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Генпрокуратура вызывала Азарова на допрос еще в августе 2016 года. Однако это не единственное нарушение, в котором подозревают бывшего премьер-министра Украины. Например, в мае 2017 года ГПУ завершила досудебное расследование в деле о незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение на заочное осуждение не только Азарова, но и Януковича и Колобова; а вот относительно Арбузова в тот момент ожидали решения суда.

В то же время Главная военная прокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра в незаконном отчуждении двух стратегических бомбардировщиков, которые были проданы по заниженной цене.

Также напомним, что сын Азарова - Алексей являлся депутатом Верховной Рады седьмого созыва, после побега из Украины скрывается от следствия вместе с отцом.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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