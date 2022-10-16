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Белгородцы пожаловались губернатору на мародёров

Белгородцы пожаловались губернатору на мародёров

Белгородцы пожаловались губернатору на мародёров, которые стали приходить в оставленные частные дома в приграничных сёлах

Такие случаи уже были в Красном Хуторе и Новой Наумовке. Однако глава региона заявил, что не сможет полностью обезопасить эти территории:

«Мы не можем рисковать жизнями полицейских и росгвардейцев. В рамках оперативной обстановки будем принимать меры для того, чтобы сохранить имущество».

Страна мародёров

Джерело: https://t.me/vekha/51092

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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