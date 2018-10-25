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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал российские ракетные комплексы, танки и гаубицы на Донбассе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал российские ракетные комплексы, танки и гаубицы на Донбассе

Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал на оккупированном Донбассе российские ракетные комплексы, танки и гаубицы за пределами соответствующих линий отвода

Об этом сообщается отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что 21 октября, за пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 4 зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10".

Также было зафиксировано 12 буксируемых гаубиц (Д-30), 9 самоходных гаубиц (2С1) и 11 танков (Т-64) на полигоне у Миусинская, а также 9 танков (неустановленного типа), 6 самоходных гаубиц (2С1) и 3 буксируемые гаубицы (Д-30) на полигоне близ н. п. Покровская (36 км к востоку от Донецка) и 45 танков (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Мануйловки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил также функционирующий зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" с работающим двигателем у н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) на северо-запад от неподконтрольного правительства района у границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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