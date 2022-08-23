Бессмысленная рефлексия на Пушилина

Мне вот просто интересно, с какой целью российские оккупанты сегодня инсценировали ракетный удар по скворечнику в Донецке, в котором сидит Денис Пушилин?

ВСУ эта ничего не решающая марионетка, представляющая собой только малограмотную говорящую голову, ровным счётом не нужна, чтобы тратить на неё дорогостоящую ракету. Куда больше эффекта будет от уничтожения склада с боеприпасами, чем от умерщвления сего персонажа.

Но всё же... с какой целью был устроен весь этот спектакль?

Информационный фон для оправдания террористических ударов, которые не исключаются 24 августа по Украине? Нет, подобного рода дешёвый перформенс не сможет перекрыть те последствия, которые может иметь угроза ракетного террора со стороны россии.

И вообще, если уж на то пошло, международные партнёры полностью одобряют удары по главарям, даже псевдо, разного рода террористических образований, коим и является так называемое “ДНР”.

Готовят картинку к заседанию Совбеза ООН? Так в Совбезе ООН уже давно смотрят на все российские рефлексии как на конвульсии шутов. Конечно, в данном контексте следовало бы отметить, что будь у Совбеза ООН яйца, он бы давно уже погнал метлой этих клоунов из своих стен, но пока - нет. Нет, во всех смыслах.

А возможно этот удар по курятнику Пушилина лишь повод для того, чтобы объявить об изменении структуры так называемой сво, объявлении войны Украины, а за ней и мобилизации, параллельно с обвинением Украины в терроризме и призыве ОДКБ к “крестовому” походу. И если не всего ОДКБ, то хоть частично половины организации, ну или хотя бы Беларуси.

И тут тоже – нет.

Объявление войны Украине – это автоматическое исключение россии из Совбеза ООН и лишение права голоса страны в организации. Этого путину не нужно, ведь ему нужна площадка для ретрансляции своего полоумия в западной атмосфере.

Мобилизация… Добровольная идёт с трудом, а обязательная приведёт к бунтам и протестам. Чего-чего, а этого россии более всего не нужно – социально-общественная хаотизация.

ОДКБ? Кто поддержит россию в войне против Украины? Никто. Даже Беларусь сейчас шестой месяц всячески абстрагируется от мясорубки для своей армии в Украине и открыла доступ на 7 складов и центров хранения боеприпасов и артиллерии для российского командования, лишь бы её не дёргали.

Вот и возникает вопрос, так зачем они это всё инсценировали? Исключительно для жиденького внутреннего наброса? Ведь все внешние цели россия попросту не сможет достигнуть.

С другой стороны, если бы Дениску и вправду придавило бы балкой, то наброс был бы не настолько жиденький и гордых “граждан” несгибаемой “ДНР”, а так же потребителей информационного фаст-фуда в россии ещё ни один месяц, а возможно и дольше, могли бы кормить нарративами о мести за Пушилина. Возможно, в РПЦ его бы даже причислили к лику святых мучеников. Эдакий Моторола и Гиви, с Захарченко - 2.0.

А потому, кто знает, возможно, этот вариант со временем хозяева Пушилина тоже рассмотрят. К тому же его лицо уже приелось и отдаёт изрядной токсичностью даже в рядах полоумных российских ура-патриотов. Петуха в курятнике пора менять, а потому, петуху поря напрячься не на шутку. Ведь за инсценировкой может последовать… Ну, вы поняли.

Джерело: site.ua

Автор: Alexander Kovalenko

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