Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 16

Безробітний, затриманий на збуті великої партії кокаїну, чекатиме суду під вартою

Безробітний, затриманий на збуті великої партії кокаїну, чекатиме суду під вартою

Київський районний суд м. Харкова на вимогу прокуратури області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі понад 1,4 млн. грн. чоловіку, підозрюваному у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).

За інформацією начальника відділу прокуратури області Павла Угровецього, 32-річного зловмисника затримали «на гарячому» минулого тижня - під час спроби збуту чергової партію кокаїну.

Під час досудового розслідування встановлено, що безробітний мешканець Харківської області торгував в Україні кокаїном, метадоном та амфетаміном, що завозилися контрабандою з однієї з країн Європи.

«Придбаний товар наркодилер зберігав у себе вдома. Клієнтів він знаходив через особисті контакти у середовищі наркозалежних людей. Встановлено, що навесні цього року підозрюваний продав за 6,2 тис доларів США 50 гр. кокаїну та більше 200 пігулок амфетаміну», - розповів П. Угровецький.

Затримали наркодилера під час спроби продати черговому клієнту 300 гр. кокаїну за 30 тис. євро.

Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба покуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Выпускники кафедры военной подготовки офицеров запаса НТУ «ХПИ» приняли военную присягу
Сегодня 07:59    37
В Харьковской области бухгалтер сельсовета задекларировала Porsche Panamera
Сегодня 07:38    60
У Харкові з'явиться муніципальний велопрокат
Сегодня 07:17    51
Черняк вышел из фракции "Самопоміч" в горсовете
Сегодня 06:56    68
Трамвай №20 временно изменит маршрут
Сегодня 06:24    91
В деле Ноздровской изменили подозрение возможному убийце
Сегодня 06:06    100
Завтра в Харькове – жара и дождь
23.07.2018 17:00    384
Аудитори Харківщини протягом січня – червня 2018 року забезпечили відшкодування втрат на суму 19,6 млн гривень
23.07.2018 12:18    78
Где сегодня в Харькове нет воды
23.07.2018 09:58    97
В одном из городов Харьковской области запретили ночную продажу алкоголя
23.07.2018 08:21    183
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 