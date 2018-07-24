Безробітний, затриманий на збуті великої партії кокаїну, чекатиме суду під вартою

Київський районний суд м. Харкова на вимогу прокуратури області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі понад 1,4 млн. грн. чоловіку, підозрюваному у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).

За інформацією начальника відділу прокуратури області Павла Угровецього, 32-річного зловмисника затримали «на гарячому» минулого тижня - під час спроби збуту чергової партію кокаїну.

Під час досудового розслідування встановлено, що безробітний мешканець Харківської області торгував в Україні кокаїном, метадоном та амфетаміном, що завозилися контрабандою з однієї з країн Європи.

«Придбаний товар наркодилер зберігав у себе вдома. Клієнтів він знаходив через особисті контакти у середовищі наркозалежних людей. Встановлено, що навесні цього року підозрюваний продав за 6,2 тис доларів США 50 гр. кокаїну та більше 200 пігулок амфетаміну», - розповів П. Угровецький.

Затримали наркодилера під час спроби продати черговому клієнту 300 гр. кокаїну за 30 тис. євро.

Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба покуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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