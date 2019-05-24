Бійця терористичної організації «ДНР» засуджено до 3,5 років позбавлення волі

Чугуївський міський суд Харківської області визнав винним 42-річного місцевого мешканця в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України) та незаконному носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, чоловіка засуджено до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Обставини справи:

Встановлено, що у березні 2015 року чоловік вступив до одного із незаконних збройних формувань терористичної організації «Донецька народна республіка». Його призначили бійцем в званні рядовий у бригаді мотострілкового батальйону, який дислокувався у м. Горлівці. Чоловіку незаконно передали у використання автомат «Калашникова», набої до нього і боєприпаси. Видали формений одяг та військове спорядження.

Окрім облаштування окопів і бліндажів та чергування на блокпостах, до обов’язків зловмисника входило здійснення фільтраційних заходів з метою виявлення осіб, які не підтримують ідею створення та функціонування терористичної організації «ДНР», та їх нейтралізації. Крім того чоловік здійснював спостереження за пересуванням військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України.

З підконтрольної бойовикам території він незаконно привіз 140 бойових патронів, які зберігав за місцем мешкання. Їх було вилучено під час проведення санкціонованого судом обшуку.

Довідково:

На теперішній час вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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