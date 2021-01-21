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Бил человеческой головой по машинам: в Одессе произошло жестокое двойное убийство

Бил человеческой головой по машинам: в Одессе произошло жестокое двойное убийство

В Одессе на улице Небесной Сотни мужчина убил собственного отца и зарезал квартиранта.

Об этом передает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Так, 20 января днем местные услышали крики женщины и лай собаки. По словам очевидцев, которые выбежали на улицу, парень ходил с человеческой головой в руках, обмотанный внутренними органами.

Он ударил этой головой по машине женщины, которая сразу же уехала. Затем он, как рассказывают свидетели, разбил отрезанной головой другие машины.

Как выяснилось, задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца. Убийца встретил полицейских, держа его голову в руках. Тело 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежало на диване в комнате.

Другой жертвой оказался 32-летний уроженец Балтского района. Он был квартирантом, который снимал жилье вместе с семьей фигуранта.

Парень убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости. С места преступления копы изъяли 11 ножей.

На вопрос журналистов о причинах своего поступка подозреваемый ответил, что "так было надо". Как передает корреспондент ТСН, парень тут жил, но соседи видели его редко.

Во время задержания он вел себя буйно и был в неадекватном состоянии.

Подозреваемого посадили в полицейскую машину и доставили в отделение полиции.

Начато следствие.

Агентство Телевидения Новости

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