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Bild: Убийство в Берлине заказал Путин

Bild: Убийство в Берлине заказал Путин

«В суде Берлина Федеральная прокуратура предъявляет обвинение предполагаемому убийце гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили», - сообщает немецкое издание Bild.

«23 августа 2019 года убийца подъехал к своей жертве на велосипеде в парке Малый Тиргартен в Берлине и убил мужчину двумя выстрелами в голову и спину», - напоминает издание.

«И он действовал по заказу России. Так полагает генеральный прокурор Петер Франк. «Органы центрального управления Российской Федерации поручили ликвидировать жертву», - говорится в обвинительном заключении».

«Основанием для заказа убийства стало враждебное отношение будущей жертвы к центральному правительству России, правительствам автономных республик Чечни и Ингушетии, а также пророссийскому правительству Грузии», - сообщила федеральная прокуратура».

Обвиняемым является гражданин России Вадим Красиков, который с лета прошлого года находится в следственном изоляторе в Берлине.

«Министр иностранных дел Хайко Маас отреагировал: в связи с данным делом России грозят дальнейшие санкции. «Федеральное правительство однозначно оставляет за собой право принятия дальнейших мер по данному делу», - заявил Маас».

«Предположительно заказное убийство уже вызвало дипломатические разногласия между Германией и Россией», - отмечает издание, напоминая о высылке странами дипломатов в связи с неготовностью России помогать в расследовании преступления.

«В ответе федерального министерства юстиции на запрос «Левой» партии в начале июня говорилось, что «Российская Федерация пока не ответила по существу» на два запроса о предоставлении правовой помощи со стороны берлинской прокуратуры, направленные в декабре 2019 года. Согласно сообщениям СМИ, предполагаемый убийца поддерживал тесную связь с российской спецслужбой ФСБ», - пишет Bild.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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