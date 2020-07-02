Били пол часа и материли. Патрульному с товарищем вручили подозрение в хулиганстве

События разворачивались в июле 2019. По информации следствия - будучи навеселе патрульный вместе со своим товарищем решили кулаками помочь женщинам, которым якобы не понравилось обслуживание банкета.

С бранью несмотря даже на присутствие детей, которые были рядом - они колотили представителя владельцев заведения, досталось и какой-то женщине, пытавшейся размирить драку - судя по видео с камер наблюдения.

Сам же пострадавший, говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, вообще пытался в начале избежать конфликтной ситуации с женщинами и попросил подойти к нему на следующий день, чтобы решить все вопросы. Впрочем, как только пострадавший зашел в ресторанную залу - на него набросились двое с кулаками.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Після того як потерпілий піднявся та пішов до ресторану, зайшов до приміщення патрульний поліцейський та його товариш знов наздогнали його та почали наносити його удари. Ця бійка тривала протягом тридцяти хвилин. Щодо потерпілого то у нього є набряки певних тканин тіла в нього є певні інші ознаки щодо тілесних легких ушкоджень.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении обидчикам избитого представителя ресторана.

Александр Билка, пресс-секретарь Полтавского территориального управления ГБР

Повідомили про підозру співробітнику управління патрульної поліції у Харківській області та цивільній особі. Вони підозрюються у хуліганстві вчиненому групою осіб це частина 2 ст. 296 Кримінального Кодексу України.

Согласно этой статье полицейскому и его другу грозит - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение до 4 лет. По словам Александра Билки следователи уже готовят ходатайство об отстранении патрульного от должности и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости