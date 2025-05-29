Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 59

"Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом.

У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із “зеками”. У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію “на зоні”, пояснюють правила поведінки з “авторитетами” тощо.

Автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: звичні механізми управління в таких колективах не діють, тож для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів окремий підхід.

Збільшення кількості “зеків” у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутршніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України.

Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора.

Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія модернізує шахти для зберігання ядерної зброї
Сегодня 09:04    14
Більшість громадян ЄС підтримують допомогу Україні і вважають напад рф на Україну загрозою для блоку — Євробарометр
Сегодня 08:18    54
На ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури
Сегодня 08:14    54
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:09    46
Оперативна інформація станом на 08.00 29.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    51
Брехня: «ЗСУ не вистачає ракет до американських систем ППО Patriot»
Сегодня 08:04    45
Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7 трильйона доларів
Сегодня 07:54    58
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:47    62
Українці воюють за свободу, за свою землю, за виживання нації
Сегодня 07:45    50
ВПО: хто може отримати цей статус та які зміни в підході до надання цих коштів у 2025 році
Сегодня 07:35    77
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 