"Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом

Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом.

У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із “зеками”. У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію “на зоні”, пояснюють правила поведінки з “авторитетами” тощо.

Автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: звичні механізми управління в таких колективах не діють, тож для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів окремий підхід.

Збільшення кількості “зеків” у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутршніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України.

Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора.

Джерело: gur.gov.ua

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