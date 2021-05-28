Блокував військову частину ЗСУ під час окупації Криму: раднику міністра оборони РФ оголошено про підозру

Українські правоохоронці повідомили про підозру генерал-полковнику Збройних сил Російської Федерації, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони РФ, за фактами пособництва у скоєнні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни, повідомляє Офіс генпрокурора України.

«За даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ та організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України — одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії», — йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що підозрюваний, погрожуючи застосуванням фізичного насильства та зброї з боку військовослужбовців РФ, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ та управління берегової й територіальної оборони до вчинення державної зради — переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.

«Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання та ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму», — зазначають правоохоронці.

Вони додають, що досудове розслідування у цій справі триває.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»