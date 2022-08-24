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Більше 1097 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

Більше 1097 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

● Станом на ранок 24 серпня більше ніж 1097 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Офіційне число дітей-жертв за добу не змінилось - 374 та понад 723 поранені.

● Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

● Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

● «Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

Джерело: https://t.me/corona_numbers/687

Новости портала «Весь Харьков»

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