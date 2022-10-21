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Більшість складу російської ПВК складають найманці з числа колишніх ув’язнених

Більшість складу російської ПВК складають найманці з числа колишніх ув’язнених

Більшість складу російської ПВК складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих

До бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК «Вагнера» («Ліга»). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених. Їхня задача – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених «контрактників». При цьому, найбільші втрати особового складу складають саме колишні ув’язнені. Щоб не опинитись під загрозою «кадрового голоду» «Вагнер» терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців з числа ув’язнених для відправки у зону бойових дій.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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