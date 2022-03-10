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Боеприпасы, которыми обстреливают Харьков, доставляют российские частные фирмы

Боеприпасы, которыми обстреливают Харьков, доставляют российские частные фирмы

Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом рассказал один из таких «частных охранников», попавший в плен к украинским силовикам.

На видео СБУ он признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете. Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

ВИДЕО

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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