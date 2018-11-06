Боевик ЧВК «Вагнера», засветившийся на Донбассе, скрывается в РФ под псевдонимом писателя

Служба безопасности Украины установила, что боевик частной военной компании «Вагнера» Олег Симуняк, причастный к подрыву водопровода в Луганске летом 2014 года, скрывается на территории России. По данным спецслужбы, он же - публицист Олег Валецкий. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на руководителя аппарата СБУ Игоря Гуськова. Он отметил, что Симуняк родился в Одессе, имеет российское и боснийское гражданство.

Из открытых источников о Валецком известно, что он участвовал в войнах на территории бывшей Югославии и Ирака. В 2004 году был задержан по подозрению в подготовке взрывов на Олимпиаде в Афинах (Греция). По данным СБУ, в 2014 году в составе ЧВК Вагнера воевал в Украине.

Также установлено, что Валецкий - Симуняк тесно связан с задержанным недавно российским военным экспертом Владимиром Нееловым. В России его обвиняют в госизмене.

Источник: sprotyv.info

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