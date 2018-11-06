Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 67

Боевик ЧВК «Вагнера», засветившийся на Донбассе, скрывается в РФ под псевдонимом писателя

Боевик ЧВК «Вагнера», засветившийся на Донбассе, скрывается в РФ под псевдонимом писателя

Служба безопасности Украины установила, что боевик частной военной компании «Вагнера» Олег Симуняк, причастный к подрыву водопровода в Луганске летом 2014 года, скрывается на территории России. По данным спецслужбы, он же - публицист Олег Валецкий. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на руководителя аппарата СБУ Игоря Гуськова. Он отметил, что Симуняк родился в Одессе, имеет российское и боснийское гражданство.

Из открытых источников о Валецком известно, что он участвовал в войнах на территории бывшей Югославии и Ирака. В 2004 году был задержан по подозрению в подготовке взрывов на Олимпиаде в Афинах (Греция). По данным СБУ, в 2014 году в составе ЧВК Вагнера воевал в Украине.

Также установлено, что Валецкий - Симуняк тесно связан с задержанным недавно российским военным экспертом Владимиром Нееловым. В России его обвиняют в госизмене.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ засуджено бойовика терористичної організації «ДНР»
Сегодня 07:55    52
СЦКК: оккупанты продолжают оборудовать боевые позиции в жилых районах ОРДЛО
05.11.2018 07:36    87
Юношеский терроризм в России или о новых брендах пропаганды
04.11.2018 08:37    160
Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО
04.11.2018 07:34    117
Российские политтехнологи в ОРДЛО развернули масштабную "предвыборную" кампанию, - ГУР
02.11.2018 06:53    113
На Донеччині засуджено псевдоміністра фінансів терористичної організації «ДНР»
31.10.2018 07:32    127
На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження
28.10.2018 08:22    134
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал российские ракетные комплексы, танки и гаубицы на Донбассе
25.10.2018 06:07    176
Засуджено двох «телефонних терористів», викритих СБУ в різних регіонах України
21.10.2018 06:45    143
Оккупанты комплектуют войска призывниками с диагнозом "умственная отсталость(дебильность)" - ГУР
15.10.2018 08:37    203
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 