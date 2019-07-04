Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 40

Боевик «днр» попал под суд в Беларуси. ФОТО

Боевик «днр» попал под суд в Беларуси. ФОТО

В Бресте судят 44-летнего Вадима Шевченко, который воевал на стороне группировки «днр» против Украины, и, вероятно, принимал участие в боевых действиях в Сирии и Африке в составе «ЧВК Вагнера».

Об этом сообщает «Белсат».

Шевченко обвиняют в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации TUT.by, на родине боевик трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. На Донбасс он уехал в 2015 году, получил два ранения.

В соцсети «ВКонтакте» Шевченко выкладывал фото с боевых действий. В частности, у него есть фото с российским главарем боевиков Игорем Гиркиным. В конце 2018-го он вернулся в Беларусь и якобы сам написал в КГБ явку с повинной.

Боевик «днр» попал под суд в Беларуси. ФОТО

Знакомые Шевченко рассказали «Белсату», что он был в составе так называемого «9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты днр». На Донбассе он известен под позывным «Ветерок».

О своем участии в конфликтах в Сирии и Африке Шевченко рассказал сам, после публикации материала «Белсата» о беларусах в «ЧВК Вагнера». Он написал журналисту, при этом показал свои фотографии из Сирии и Южного Судана. Боевик также угрожал блогеру Александру Кабанову преследованием КГБ Беларуси.

Боевик «днр» попал под суд в Беларуси. ФОТО

Сейчас Шевченко находится под домашним арестом, следующее судебное заседание назначено на 8 июля.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В «днр» началась зачистка свидетелей по МН-17: пропал бывший начальник ПВО Цемах
Сегодня 06:29    159
Інформація щодо судового розгляду провадження стосовно одного з народних депутатів України та керівника однієї з громадських організацій
03.07.2019 10:19    208
Оккупанты пытаются выдать разведение сторон у Станицы Луганской за свою «победу»
02.07.2019 06:57    123
Паспортный прокол оккупантов: вскрылась очередная ложь РФ. ФОТО
29.06.2019 09:44    400
СБУ викрила депутата донецької облради, що постачав обладнання для шахт у "днр"
29.06.2019 09:44    159
СБУ блокувала канал фінансування терористів через нелегальні поставки автомобілів
29.06.2019 07:16    121
У Німеччині заарештували підозрюваного у справі паризьких терактів 2015 року
28.06.2019 09:40    123
Российская сторона умело может совершать обманные действия - Гай о разведении сил на Донбассе
28.06.2019 08:34    170
Поставка продуктов на более 500 млн гривен в ОРДЛО: СБУ разоблачила противоправную схему
25.06.2019 09:26    154
Арештовано діючого співробітника Держприкордонслужби за сприяння у підготовці терористичного акту
25.06.2019 06:21    222
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 