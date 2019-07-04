Боевик «днр» попал под суд в Беларуси. ФОТО

В Бресте судят 44-летнего Вадима Шевченко, который воевал на стороне группировки «днр» против Украины, и, вероятно, принимал участие в боевых действиях в Сирии и Африке в составе «ЧВК Вагнера».

Об этом сообщает «Белсат».

Шевченко обвиняют в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации TUT.by, на родине боевик трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. На Донбасс он уехал в 2015 году, получил два ранения.

В соцсети «ВКонтакте» Шевченко выкладывал фото с боевых действий. В частности, у него есть фото с российским главарем боевиков Игорем Гиркиным. В конце 2018-го он вернулся в Беларусь и якобы сам написал в КГБ явку с повинной.

Знакомые Шевченко рассказали «Белсату», что он был в составе так называемого «9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты днр». На Донбассе он известен под позывным «Ветерок».

О своем участии в конфликтах в Сирии и Африке Шевченко рассказал сам, после публикации материала «Белсата» о беларусах в «ЧВК Вагнера». Он написал журналисту, при этом показал свои фотографии из Сирии и Южного Судана. Боевик также угрожал блогеру Александру Кабанову преследованием КГБ Беларуси.

Сейчас Шевченко находится под домашним арестом, следующее судебное заседание назначено на 8 июля.

Источник: sprotyv.info

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